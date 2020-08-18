يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، يومي الأربعاء والخميس، عن طريق تقنية التواصل عن بعد، في فعاليات المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمجلس.



وسيناقش هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار “البرلمانات مجندة للتعاون المتعدد الأطراف سعيا لتحقيق السلام والتنمية المستدامة للإنسانية وكوكب الأرض”، بمشاركة 103 دولة، عدة مواضيع من بينها “تحفيز الدول والمجتمعات نحو الاهتمام بسياسات التغير المناخي والحكم الراشد والنمو الاقتصادي ودور البرلمانات في مكافحة الإرهاب”.



وأوضح البيان أن رئيس المجلس الشعبي الوطني سيلقي خلال الأشغال كلمة ليتولى بعدها رئاسة ورشة خاصة بتعزيز المشاركة السياسية والبرلمانية للشباب. كما سيلقي في ختام الأشغال كلمة باسم المجموعة العربية والافريقية بالاتحاد البرلماني الدولي.