أكد أمن ولاية الجزائر اعتقال المشتبه فيه في جريمة قتل عمدي على مستوى حي عبد العزيز رضوان بالدرارية، راح ضحيتها صاحب محل لبيع المجوهرات.

وحسب بيان أمن ولاية الجزائر، اليوم الثلاثاء، فإن الجاني أقدم أمس الإثنين على ارتكاب جريمة قتل في حق صاحب محل بيع المجوهرات داخل محله ثم لاذ بالفرار.

وأضاف البيان أنه تم توقيف الجاني بفضل الحس الأمني لأبناء الحي الذين اتصلوا بمصالح الأمن لتتقدم هذه الأخيرة على جناح السرعة وتقوم بإيقاف الجاني والتكفل بالقضية.

وسيتم تقديم المشتبه فيه بارتكاب هذه الجريمة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا –حسب نفس البيان-.