نفت وزارة الخارجية السودانية صحة ما جاء في تصريحات المتحدث باسمها حيدر بدوي صادق، حول سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل، حسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وجاء في بيان لوزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين اليوم الثلاثاء، أن الخارجية "تلقت بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي صادق الناطق باسم الوزارة عن سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل، وأوجدت هذه التصريحات وضعا ملتبسا يحتاج لتوضيح".

وأضاف: "تؤكد وزارة خارجية جمهورية السودان أن أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن".

وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية قد قال في تصريحات صحفية إن السودان يتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل "من دون التضحية بالقيم والثوابت".