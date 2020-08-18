بعد أيام معدودة على إعلان اتفاق السلام الإماراتي مع الاحتلال الصهيوني الذي جرى على قاعدة وقف الضم والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، صادقت الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال على جملة من المشاريع الاستيطانية في الضفة، أكبرها بناء شبكة طرق مع نفق يصل طوله إلى 600 متر يمر من تحت بلدة قلنديا شمال القدس.



واعتبرت القيادة الفلسطينية اتفاق الإمارات مع المحتل، طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.



وقالت القيادة الفلسطينية في بيان، إن "دولة فلسطين ترفض وتستنكر ما قامت به الإمارات من تطبيع مع دولة الاحتلال وتدعوها للتراجع عن هذا الخطأ التاريخي".



وشددت على أن "منظمة التحرير" هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب وهي وحدها صاحبة الحق بالحديث عنه.



وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحمل المسؤولية الكاملة بالدفاع عن قرارات القمم العربية والإسلامية.



كما وجهت القيادة نداء إلى الشعوب العربية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.



ودعت الدول العربية إلى وقفة عز وعدم الانجرار إلى المستنقع الإسرائيلي الأمريكي.