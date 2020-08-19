توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يجتاح اضطراب جوي شمال الصحراء والجنوب الغربي للبلاد.

وأوضح تنبيه نشر عبر الموقع الإلكتروني للديوان أن موجة حر شديدة، تتعدى 48 درجة، تحت الظل، تجتاح كل من ولايات أدرار، تندوف، ورڨلة، والوادي، وذلك ابتداء من الساعة السادسة صباحا (06:00) إلى غاية فجر يوم غد الخميس.

ووفق المصدر، فإن أمطارا غزيرة ستتهاطل على ولايات غرداية، أدرار، البيض وتمنراست، ابتداء من منتصف النهار (12:00)، إلى غاية التاسعة ليلا (21:00).