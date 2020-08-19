أطلقت المؤسسة العمومية للنظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر"HUPE"، برنامجا عمليا مكثفا بعد افتتاح موسم الاصطياف على مستوى شواطئ 17 بلدية ساحلية بالعاصمة.

وحسب ما نشرته ولاية الجزائر على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" فإن هذا البرنامج يقوم على تحسين بيئة الشواطئ للمصطافين من خلال عمليات التنظيف اليومية للشواطئ وجمع النفايات البحرية، الصلبة والمنزلية والمتكونة من مختلف الأطعمة والمطاط والبلاستيك،الزجاج وبقايا الخشب وغيرها من المواد، حيث يتم يوميا جمع مابين 8 و 10 طن من النفايات المتنوعة عبر 55 شاطئا.

وسجلت مصالح المؤسسة العمومية للنظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر في الفترة الممتدة بين 1 أوت إلى 15 أوت 2020 جمع 90.17 طن من النفايات و32.94 طن فقط بين الفترة الممتدة بين 15 أوت إلى 18أوت 2020 الموافقة لافتتاح موسم الاصطياف لسنة 2020. كما تم تنصيب 4000 حامل أكياس النفايات على مستوى 17 بلدية سياحية و167 لوحة تحسيسية وإرشادية تخص الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا ورسائل توجيهية للمصطافين والوافدين إلى الشواطئ.

كما تم وضع 10400 متر من العلامات البحرية بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية لتحديد أماكن السباحة وحماية المصطافين من المعدات البحرية ذات محرك.

هذا وتعمل مصالح مؤسسة " HUPE" على أخذ عينات من مياه الشواطئ لتحليلها وتحديد مدى موافقتها لمعايير سلامة المصطافين. ويسهر على العملية 336 عامل منها 149 عامل دائم و177 عامل موسمي يتم توظيفهم خلال موسم الاصطياف لضمان السير الحسن لبرنامج المؤسسة القاضي بتوفير سبل الراحة والأمان للمصطافين.