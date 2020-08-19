كشفت بيانات التداول العالمية، اليوم الأربعاء، أن أسعار النفط تتراجع بسبب القلق في الأسواق جراء الخلاف حول حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد الأمريكي وتوقعات الطلب المرتفعة في هذا السياق.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن كبير مديري الأبحاث في شركة نيسان سكيوريتيز" للأوراق المالية هيرويوكي كيكوكاوا: "مشاكل الطلب تكبح أسعار النفط، حيث لا يوجد أي تقدم حتى الآن في التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تم فيه تأجيل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر أكتوبر لمزيج النفط الخام من بحر الشمال برنت بنسبة 0.75 في المائة ليصل إلى 45.12 دولار للبرميل ، كذلك انخفضت العقود الآجلة لشهر سبتمبر لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.58 في المائة ليصل إلى 42.64 دولار للبرميل.