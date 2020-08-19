تم ليلة يوم الثلاثاء استقبال ووضع في الحجر الصحي بالإقامة الرسمية للمعهد الجزائري للبترول بعاصمة الولاية بومرداس ما يزيد عن 300 رعية جزائرية تم إجلاؤهم من دولة تركيا في إطار تنفيذ تدابير الوقاية من تفشي وباء كورونا.

و قال المكلف بخلية الإعلام بديوان والي الولاية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ،على هامش استقبال الرعايا بحضور السلطات الولائية ، بأنه تم استقبال و نقل المواطنين الجزائريين، الذين كانوا عالقين في الخارج ، عن طريق حافلات عمومية من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة ، نحو الإقامة المذكورة التابعة لمؤسسة سوناطراك في ظروف حسنة.

وتم وضع الجزائريين الذين ينحدرون من عدة ولايات من الوطن و تم إجلاؤهم من طرف السلطات العمومية في إطار التكفل بالرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفشي وباء كورونا، تحت الحجر الصحي الاحترازي لمدة سبعة أيام لحمايتهم وذويهم من عدوي هذا الفيروس الخطير .

مع الإشارة إلى أنه يقضي حاليا ما يزيد عن 220 مواطن جزائري تم إجلاؤهم مؤخرا من فرنسا فترة الحجر الصحي على مستوى المخيم العائلي التابع لمؤسسة سوناطراك الكائن بمدينة قورصو - شمال بومرداس.

في هذا الإطار، أكد ذات المسؤول بأن مصالح الولاية المعنية و بالتنسيق مع مديرية الصحة و السكان ، وضعت كل إمكانياتها البشرية والمادية في المتناول من أجل مرافقة و التكفل الجيد بالجزائريين الوافدين من الخارج في إطار تنفيذ إجراءات و تدابير الحجر الصحي للوقاية من تفشي وباء كوفيد - 19.