قال الملياردير الأمريكي بيل غيتس، في تصريحات لوكالة "بلومبرج"، أمس الثلاثاء، أن موعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، خلال النصف الأول من عام 2021 بالنسبة للدول الغنية، متوقعًا أن تنتهي هذه الأزمة بحلول نهاية 2022.

وأوضح أن العالم سيشهد ملايين الوفيات قبل انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن معظم هذه الوفيات لن يكون سببها المرض نفسه، ولكن بسبب الضغط الإضافي على أنظمة الرعاية الصحية والانهيار الاقتصادي الذي تشهده الكثير من الدول بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن العلاجات المقترحة لفيروس كورونا المستجد ستعمل على خفض معدلات الوفاة بالفيروس، لكن النهاية الحقيقية لكوفيد-19 ستأتي من انتشار العدوى الطبيعية واكتشاف لقاح يمنحنا مناعة القطيع.

في السياق ذاته، قال غيتس خلال مقابلة مع موقع "وايرد": "أنا أشعر أنه بالنسبة للعالم الغني، سنكون قادرين - إلى حد كبير- على القضاء على أزمة كورونا بحلول نهاية عام 2021، وبالنسبة للعالم بأسره بحلول نهاية عام 2022." وأضاف: "علينا ألا ننسى أن هناك أضرارًا اقتصادية وديونًا بقيمة تريليونات الدولارات" .

وكان غيتس قد تنبأ بتفشي فيروس قاتل في العام 2015، في فيديو انتشر بشكل كبير بعد تفشي فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، حول العالم قبل 6 أشهر.