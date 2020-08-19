أوقف عناصر الشرطة لفرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشـار، ثلاثة (03) مشتبه بهم في قضايا مختلفة.

وحسب ما حصلت عليه "الخبر" من معطيات فإن القضية تعود وقائعها لتسجيل المصلحة شكوى ضحية مفادها تعرضه للتهديد والتقاط وتسجيل مقطع فيديو له دون رضاه، ونشره عبر وسائط التواصل الاجتماعي، مباشرة عند تلقي الشكوى، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، باشرت الفرقة تحرياتها التقنية في القضية والتي أفضت إلى تحديد وتعريف هوية المشتبه فيه الذي قام بنشر مقطع الفيديو للضحية، وتوقيفه،

كما تمَّ توقيف مشتبه فيهما آخرين، يتعلق الأمر بشابة قامت باستدراج الضحية موهمة إياه بأنها ستقوم بتسديد قيمة دين مدانة به له، والمشتبه فيه الآخر قام بتوفير محله التجاري الأمر الذي سهل عملية اقتراف أفعالهم الإجرامية.

وأضافت ذات المصادر أنه بموجب ملفات إجراءات قضائية تحمل الأوصاف الجزائية: المساس بحرمة الحياة الخاصة عن طريق التقاط وتسجيل فيديو لشخص دون رضاه داخل مكان خاص، مع نشره ووضعه متاحا للجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي، التهديد بالعنف متبوع بالضرب والجرح العمديان بواسطة سلاح أبيض، قُدِّموا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحالهم لجلسة المثول الفوري، أين صدر في حق كل منهم، أمرا بالوضع تحت الرقابة القضائية إلى غاية جلسة النطق بالحكم النهائي.