أعطى والي ولاية البويرة لكحل عياط عبد السلام ، الضوء الأخضر للسلطات المحلية لبلديتي البويرة والأخضرية من أجل الترتيب الجيد فيما يخص إجراءات الوقاية من اتتشار كوفيد 19، وذلك لإعادة فتح الأسواق المحلية وإعادة بعث النشاط بها لصالح التجار والمواطنين.

وحسب الارسالية الموجهة إلى رئيسي الدائرتين للتبليغ إلى مصالح البلدية تحت رقم2773/2020 المؤرخ في 18 أوت 2020 تبلغهم بمباشرة الإجراءات الوقائية والتي تشمل التعقيم ووضع الإشارات التنبيهية مع تنظيم حركة المرور داخل الأسواق من خلال توفير أعوان الأمن والوقاية ، وهذا لتجهيز الأسواق وإعادة بعث النشاط بها ويتعلق الأمر بالسوقين المغطيين بكل من بلديتي البويرة والأخضرية.

وللتذكير فقد تم غلق السوقين لمدة فاقت ثلاثة أشهر بعد تسجيل انتشار فيروس كوفيد 19. كما أنه لم تشر الارسالية إلى فتح الأسواق بمختلف البلديات الأخرى على غرار سور الغزلان ومشدالة وعين بسام.