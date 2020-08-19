أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن إيفاد لجنة متعددة القطاعات إلى ولاية ميلة بهدف تحديد عقار سيخصص لبناء سكنات لفائدة المتضررين من الزلزال في منطقة خربة المنكوبة.

وأوضح ناصري في تصريحات صحفية على هامش اشغال اليوم الثاني من الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي، أنه بالإضافة إلى الحلول الاستعجالية المقدمة من إعانات وخيم وغيرها، فإنه يجري العمل على دراسة حلول نهائية للمتضررين بالتشاور مع السكان المعنيين.

وعليه، فإن لجنة متكونة من ممثلي عدة قطاعات توجد حاليا في الولاية بهدف اختيار العقار المناسب لبناء سكنات لفائدة المتضررين من الزلزال، حسب الوزير.

وأعلنت الخربة منطقة منكوبة بعدما تضررت من ظاهرة انجراف التربة إثر الهزتين الأرضيتين اللتان سجلتا يوم 7 أغسطس الجاري.

وتنقل حوالي 120 خبيرا للولاية لمعاينة الأضرار وتحديد المناطق المتضررة بدقة واقتراح الحلول الأنسب، حسب الوزير.

وبخصوص المشاريع السكنية، أكد ناصري إن وكالة عدل تستعد لتوزيع حوالي 10 آلاف وحدة بصيغة البيع بالإيجار، ابتداء من يوم غد الخميس 20 أغسطس. وأضاف إنه من إجمالي 560 ألف وحدة مبرمجة بصيغة البيع بالإيجار، لم يتبق سوى عدد "قليل" للانتهاء من إطلاق كل مشاريع هذا البرنامج. كما أكد بأن البرنامج متواصل بالرغم من الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرا إلى عودة الورشات إلى العمل.