تعمل وزارة المالية على إنجاز دراسة لإنشاء فروع بنكية جزائرية في الخارج وذلك بإشراك المتعاملين من القطاع الخاص، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة وزير القطاع، أيمن بن عبد الرحمان.

وصرح بن عبد الرحمان على هامش أشغال اليوم الثاني من الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، قائلا: " إننا نقوم بدراسة معمقة حول إنشاء فروع بنكية في الخارج وسترون ذلك قريبا، وسنقوم بإشراك المتعاملين الخواص".

وبخصوص إنشاء بنوك جديدة في الجزائر، أكد الوزير إن الباب مفتوح لكل من يرغب في الاستثمار في هذا المجال مضيفا بأن كل الأطر القانونية الضرورية متوفرة حاليا.

وأضاف: "ننتظر من الرأسمال الوطني الشجاعة لولوج هذا المجال (..) هناك عدة امتيازات يمكن أن تمنح لمن يرغب في النشاط في الميدان المصرفي، وذلك للمساهمة في التنمية والابتعاد عن الصورة النمطية التي عممت حول البنوك الخاصة بداية الألفية".

وفي رده على سؤال حول محادثات وزارة المالية مع سوناطراك، أكد بن عبد الرحمان أنه يجري العمل على إزالة كل العوائق التي تقف في مجال تمويل استثمارات هذه الشركة لاسيما في مجال الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها.