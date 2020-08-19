وعد نبيل نغيز، المدير الفني لمولودية الجزائر، الجماهير بمفاجآت سارة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، داعيا جميع المعنيين بالنادي إلى التضامن والاتحاد، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه.

وقال نغيز، في حوار مصور مع الصفحة الرسمية للنادي على "فايسبوك"، إنه سعيد بتحقيق الهدف الذي جاء من أجله لمولودية الجزائر، بضمان المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا. وهذا رغم تأكيده لقدرته على المنافسة على لقب الدوري، لو جرى استكمال الموسم.

وأضاف "وقفنا على نقائص الفريق، لكن لن تكون لدينا خيارات كثيرة في التعاقد مع الأسماء الكبيرة، مثلما اعتادت جماهير مولودية الجزائر.. لكن الأكيد أنه ستكون هناك مفاجآت سارة، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية". وتابع "لا يجب أن ننسى أن فريقنا يمتلك مجموعة جيدة، سندعمها بستة أو سبعة لاعبين، ممن بوسعهم تقديم الإضافة الفنية للفريق".

واعترف نغيز بأن مولودية الجزائر، افتقد التوازن في الموسم الماضي، وكانت لديه نقائص على مستوى الدفاع، ووسط الميدان الدفاعي. وهو ما يفسر انتداب المدافع معاذ حداد، والإيفواري دوادي إيسلا لاعب خط الوسط. كما أشار إلى وجود رغبة قوية، في تدعيم الهجوم بلاعبين ذوي خبرة، ويملكون السرعة.

وأبدى نغيز فخره بتدريب مولودية الجزائر، خاصة في الذكرى المئوية لتأسيسه، مؤكدا أنه يطمح إلى تكوين فريق قوي، ينافس على كل الجبهات.