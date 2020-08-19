نفذت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 أوت 2020، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية .

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من وهران وبرج باجي مختار، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية وسبعة قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بتاكسنة في ولاية جيجل وقنبلتين أخريين بكل من المدية والشلف، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 أوت.

وذكر البيان، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، خلال عمليات منفصلة ببشار، أوقفت أربعة تجار مخدرات وحجزت كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ 11 قنطار و24.5 كيلوغرام، في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي تاجري مخدرات كانا على متن شاحنة محملة بخمسة قناطير وثمانية كيلوغرامات من نفس المادة بغرداية في نفس الفترة.

وفي ذات السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحرس الحدود بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني خلال عمليات متفرقة بكل من تلمسان والنعامة وغليزان والبليدة، تاجر مخدرات وحجزت كميات معتبرة من الكيف المعالج تقدر بثلاثة قناطير و14 كيلوغراما، فيما تم توقيف 6 أشخاص وحجز 10617 قرص مهلوس بكل من الوادي وسطيف وسوق أهراس ووهران.

وبكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وتندوف، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 120 شخصا وحجزت سبع شاحنات و12 مركبات رباعية الدفع و6 دراجات نارية و90 مولدا كهربائيا و55 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن و30 قطعة من مادة الديناميت و184 كيس من خليط الذهب والحجارة ومعدات أخرى مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 5. 56 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، فيما تم توقيف شخصين (02) كانا على متن شاحنة مُحملة بـ (9896) وحدة من الألعاب النارية ببرج بوعريريج.

كما تم حجز كميات ضخمة من الوقود الموجه للتهريب تُقدر بـ70664 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وتندوف وبرج باجي مختار. من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 379 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان والشلف وسكيكدة وعنابة والطارف، فيما تم توقيف 62 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وإن أمناس وإن صالح.