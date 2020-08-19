خصص الهلال الأحمر الجزائري مائة طن من المساعدات الغذائية لتوزيعها على أربعة آلاف عائلة جزائرية بمناطق الظل موزعة على 15 ولاية وفق ما كشفته رئيسة الهلال الأحمرسعيدة بن حبيليس.

وقالت بن حبيليس في تصريح للإذاعة الجزائرية، غداة انطلاق القافلة التضامنية، إن الهلال الأحمر ارتأى أن يحتفل مع الجزائريين بمناسبة السنة الهجرية الجديدة بقافلة مساعدات لمناطق الظل، مضيفة إن القافلة تضم 100 طن من المساعدات الغذائية موزعة على 15 ولاية من ولايات الوطن ما يغطي أربعة آلاف عائلة.

وحول تزامن القافلة مع اليوم العالمي للمساعدات الإنسانية نفت بن حبيليس أن تكون هذه المبادرة ضمن جهود دولية مؤكدة أنه ضمن النشاط الدائم للهلال الأحمر الجزائري.