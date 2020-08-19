أعلن المتحدث باسم نقابة الأطباء في مالي سقوط أربعة قتلى و15 جريحا إثر إطلاق رصاص، أمس الثلاثاء، خلال الانقلاب، الذي شهدته البلاد.

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس كيتا، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.

وقال كيتا: "لمدة سبع سنوات كنت أحاول تقويم البلاد واستعادة أمنها... وعملت بجد من أجل تحقيق ذلك"، مضيفا: "قررت ترك مهامي والاستقالة من منصبي في هذه اللحظة". وأكد: "ليس لدي حقًا خيار سوى الخضوع لأنني لا أريد إراقة دماء لإبقائي كرئيس".

واعتقل عسكريون متمردون كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس.

وجاء الاعتقال بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.