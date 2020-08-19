بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 39847 حالة، منها 403 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء.

ولم تسجل 10 ولايات أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 14 ولاية 10 حالات فما فوق خلال نفس الفترة.

وسجلت ولاية بجاية أعلى عدد من الحالات الجديدة بـ38 إصابة تليها الجزائر العاصمة بـ35 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ4144 حالة مؤكدة، تأتي بعدها وهران بـ3171 حالة ثم البليدة بـ2979 حالة.

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 4144 (+35)

وهران: 3171 (+28)

البليدة: 2979 (+18)

سطيف: 2788 (+8)

قسنطينة: 1400 (+7)

باتنة: 1300 (+19)

بجاية: 1280 (+38)

ورقلة: 1205 (+6)

تيبازة: 1121 (+1)

بسكرة: 1089 (+17)

الجلفة: 1069 (+16)

المسيلة: 1053 (+19)

الوادي: 1001 (+13)

البويرة: 957 (+1)

تلمسان: 929 (+21)

عنابة: 895 (+22)

تيارت: 856 (+9)

المدية: 689 (+4)

عين الدفلى: 678 (+0)

تبسة: 649 (+7)

الأغواط: 638 (+7)

بومرداس: 635 (+17)

مستغانم: 634 (+13)

أدرار: 608 (+2)

أم البواقي: 590 (+7)

عين تموشنت: 590 (+2)

خنشلة: 570 (+5)

تيزي وزو: 555 (+0)

جيجل: 531 (+14)

قالمة: 436 (+5)

غرداية: 408 (+2)

برج بوعريريج: 404 (+3)

سكيكدة: 402 (+3)

سيدي بلعباس: 371 (+4)

تيسمسيلت: 349 (+0)

ميلة: 329 (+6)

بشار: 328 (+0)

معـسكر: 321 (+0)

سوق أهراس: 291 (+8)

نعامة: 249 (+0)

البيض: 232 (+0)

الطارف: 205 (+0)

تمنراست: 193 (+1)

تندوف: 189 (+0)

الشلف: 188 (+0)

غليزان: 163 (+5)

إليزي: 123 (+9)

سعيدة: 61 (+1)