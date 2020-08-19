موجة حر شديدة على هذه الولايات

مجتمع
19 أغسطس 2020 () - س.أ
0 قراءة
+ -

 تشهد مناطق شرق الوطن، اليوم الخميس، موجة حر شديدة تصل 44 درجة مئوية، حسب ما أفادت مصالح الأرصاد الجوية. 

وأوضحت نشرية خاصة، نشرت عبر الموقغ الرسمي للأرصاد الجوية، أن ولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البويرة، قسنطينة، قالمة، ميلة وسوق أهراس، ستعرف ارتفاعا قياسيا لدرجة الحرارة، ابتداء من منتصف نهار اليوم ( 12:00) إلى غاية الساعة السادسة من مساء غد الجمعة (18:00( 

وأفاد تنبيه نفس المصدر باستمرار موجة حر شديدة تصل إلى 48 درجة تحت الظل، على ولايتي ورڨلة والوادي، وذلك ابتداء من منصف نهار اليوم إلى غاية فجر يوم غد الجمعة.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول