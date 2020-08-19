تشهد مناطق شرق الوطن، اليوم الخميس، موجة حر شديدة تصل 44 درجة مئوية، حسب ما أفادت مصالح الأرصاد الجوية.

وأوضحت نشرية خاصة، نشرت عبر الموقغ الرسمي للأرصاد الجوية، أن ولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البويرة، قسنطينة، قالمة، ميلة وسوق أهراس، ستعرف ارتفاعا قياسيا لدرجة الحرارة، ابتداء من منتصف نهار اليوم ( 12:00) إلى غاية الساعة السادسة من مساء غد الجمعة (18:00(

وأفاد تنبيه نفس المصدر باستمرار موجة حر شديدة تصل إلى 48 درجة تحت الظل، على ولايتي ورڨلة والوادي، وذلك ابتداء من منصف نهار اليوم إلى غاية فجر يوم غد الجمعة.