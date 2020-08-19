أعلنت السلطات الصحية في تونس، اليوم الأربعاء، الشروع في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال الهاشمي الوزير مدير معهد باستور الحكومي "هناك فريق يعمل على تطوير لقاح ضد كورونا وما زال في المراحل ما قبل السريرية"، وأضاف في مؤتمر صحافي: "الفريق يملك تجربة سابقة في تطوير لقاح ضد داء الكلب باستعمال تكنولوجيا تلقيح الحمض النووي وسنستعمل التكنولوجيا نفسها".

وأضاف الوزير "نبذل مجهودا بإمكانيات محدودة ونحاول الوصول لنتائج".

وبموازاة ذلك، ومنذ قرار فتح الحدود في 27 جوان مع بدء موسم السياحة، سجلت البلاد ارتفاعا لافتاً في عدد الإصابات بالفيروس، تجاوز المئة إصابة يومياً خلال الأسبوعين الأخيرين.