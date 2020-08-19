تخلف اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاعب فريق الأهلي السعودي عن الحضور لموعد رحلة عودته إلى جدة، على طائرة خاصة كانت ستنقله من الجزائر رفقة أحد لاعبي الشباب وإداري من نادي الوشم حسبما أعلنه اليوم الأربعاء النادي الناشط في بطولة القسم الممتاز لكرة القدم على موقعه الرسمي.

وأشار الأهلي في بيان صحفي نشره، الأربعاء، أن اللاعب تخلف عن موعد الرحلة، رغم الحصول على كافة الموافقات النظامية من كافة الجهات ذات العلاقة.

وأكدت الإدارة الأهلاوية، أنها ستتخذ كافة الإجراءات الانضباطية والنظامية اللازمة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة.

ويستعد الفريق الغربي، لمواجهة الهلال، غدا الخميس ضمن مباريات الجولة 26 من البطولة السعودية كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في لقاء يجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.