أكّد خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشّيخ عكرمة صبري، أوّل أمس، أنّ حريق المسجد الأقصى الّذي نفّذه الصهاينة قبل 51 عامًا، وأتى على أجزاء واسعة من المصلّى القِبلي المسقوف، لا يزال مشتعلًا باقتحامات اليهود لباحاته.

وقال الشّيخ عكرمة في المؤتمر الافتراضي “حملة أمناء المنبر”، نظّمته مؤسسة ‘منبر الأقصى’ الدولية، بمناسبة الذّكرى الـ51 لإحراق المسجد الأقصى: “يصادف الجمعة القادمة، ذكرى حريق المسجد الأقصى، الّذي حصل الخميس في 21 أغسطس 1969، الّذي أتى على منبر صلاح الدين الأيوبي، واستمرّت الحرائق تلحق بالأقصى، منذ ذلك التاريخ وحتّى يومنا هذا، متمثّلًا باقتحامات اليهود لباحات الأقصى المبارك”. وشدّد أنّ ما يقوم به المستوطنون هي اقتحامات، و”هنالك فرق ما بين المقتحم والزائر، فالزائر الّذي يدخل البيت، بإذن صاحبه، والمقتحم الّذي يدخل البيت عنوة وبدون إذن”.

وبيّن أن الإسرائيليين لا يجرؤون على اقتحام الأقصى دون حراسات أمنية إسرائيلية، للدلالة على أنّهم معتدون وجبناء (..)، وقال: إنّ منبر الأقصى أمانة في أعناق جميع العلماء والأئمة؛ فهو منبر رسول الله. ودعا إلى تعميم نشر الرواية الإسلامية المتعلقة بالأقصى والقدس في العالم، قائلًا: “بعض المسلمين في العالم العربي والإسلامي تأثّروا في هذه الأيّام بالرّواية الإسرائيلية الّتي تروّج لموضوع الهيكل المزعوم”.

وشدّد الشّيخ صبري على أنّه “لا يوجد حجر واحد في فلسطين يدلّل على وجود التاريخ العبري اليهودي القديم”. وبشأن الإعلان عن التطبيع بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي، قال: إنّ “التطبيع الّذي حصل بين الإمارات والعدوان الإسرائيلي، أمر مرفوض، ويدلّ على الهزيمة والانكسار”. وأوصى المؤتمر -في بيانه الختامي- بتخصيص شيوخ الأمّة خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن ذكرى إحراق المسجد الأقصى وواجب نصرة المقدّسات الإسلامية، داعيًا إلى التّركيز على مركزية القضية المقدسية ورفض جميع محاولات تصفية القضية عبر المشاريع العقيمة بدءا من صفقة القرن إلى مشروع الضمّ ومشاريع الاعتراف وشرعنة الاحتلال.

وحثّ المؤتمر المسلمين كافة على الوقوف إلى جانب إخوانهم المقدسيين وعدم تسليمهم للعدو، عادًّا تزايد وتيرة هدم بيوت المقدسيين مؤخّرًا “حلقة من حلقات التهويد المتصاعدة المتعددة الأشكال”، وفق البيان الختامي ذاته.