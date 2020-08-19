هدد رونالد كومان، المدرب الجديد لبرشلونة، باستبعاد أي لاعب لا يظهر التزامه أو يتحلى بالاحترافية، وتعهد في مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الإعلام والجمهور باستعادة هيبة النادي بعد هزيمة منكرة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع الماضي.



وقال كومان بعد أن وقع عقدا لعامين مع برشلونة "نحتاج الآن إلى إظهار صورة مغايرة تماما لما حدث أمام بايرن. لم يكن هذا هو الفريق الذي تحب جماهير النادي أن تراه.. يتعين على كل لاعب أن يفخر بارتداء قميص برشلونة وأن يعبر عن ذلك بالالتزام الكامل والتحلي بالاحترافية في كل ما يفعله. لو فعلنا ذلك ستتغير صورة الفريق عما حدث الأسبوع الماضي".



وقال المدرب الهولندي إنه يشعر بأنه في بيته في برشلونة رغم اعترافه بصعوبة توقيت عودته إلى فريق لا يزال يعاني من خروجه خالي الوفاض من أي لقب لأول مرة منذ موسم 2007-2008.



وأضاف "سنعمل بكل قوة لبناء فريق قوي لكن سيتعين إجراء تغييرات لأن صورة الفريق الأسبوع الماضي لم تكن تلك التي نتمناها. يتعين أن نعمل بكل جد لاستعادة هيبتنا".

وخلال حديثه عن عقد ميسي، ذكر رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو إن "ليو يريد إنهاء مسيرته الكروية في برشلونة. كما أن المدرب الجديد كومان يصر على أن ميسي سيكون ركيزة مشروعه".



وأضاف: "لديه عقد حتى عام 2021. أتحدث معه بانتظام وهو يعلم أن هناك مشروعا مع المدرب الجديد. نشعر جميعا بخيبة أمل في الوقت الحالي، لكننا متحمسون للمشروع الجديد".



وتابع "علينا التفكير في المستقبل. يتعلق الأمر بتغيير عقلية".



وكان بارتوميو يرد بهذه التصريحات، على تقارير بشان رغبة ميسي في مغادرة الفريق الكتالوني بعد خروجه من الموسم خالي الوفاض لأول مرة منذ عام 2007.



وحدد رئيس النادي أسماء 7 لاعبين فقط "ليسوا للبيع" على رأسهم ميسي في إطار خطته لإعادة بناء الفريق، وفقا لتصريحاته لمحطة النادي التلفزيونية.



وقال بارتوميو: "من الذي ليس للبيع؟ ليو ميسي. هو يعلم ذلك. إنه أفضل لاعب في العالم".



وتابع: "نتحدث أيضا عن مارك أندري تير شتيغن، ونيلسون سيميدو، وفرانكي دي يونغ، وكليمو لانغلي، وعثمان ديمبلي، وأيضا أنطوان غريزمان".



ولم يكن النجم الشاب أنسو فاتي من بين من ذكرهم بارتوميو بالاسم، لكنه أكد في وقت سابق أن المهاجم الواعد لن يغادر "كامب نو".