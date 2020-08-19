حسم بايرن ميونيخ الألماني المواجهة الثانية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ليون الفرنسي 3-صفر، والتحق بباريس سان جيرمان في النهائي.



وعلى ملعب خوسيه ألفالادي في لشبونة دخل نادي ليون المباراة بقوة وسيطر على اللعب وحاول مباغتة النادي البافاري مبكرا، وأهدر الفرنسيون فرصتين حاسمتين في الدقائق الأولى.



وعاد بايرن ميونيخ تدريجيا إلى المباراة، وحقق التقدم بهدف مميز بعد جهد فردي من المهاجم سيرج غنابري في الدقيقة الـ18.



وكان الهدف الأول نقطة تحول في المواجهة، وبسط بايرن ميونيخ سيطرته على المواجهة، وأحرز الهدف الثاني عبر غنابري في الدقيقة الـ33.



وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث للبايرن في الدقيقة الـ88، ورفع رصيده إلى 15 هدفا في المسابقة خلال هذا الموسم.



وحقق البايرن الفوز العاشر في المباراة العاشرة بدوري الأبطال لهذا الموسم، وضرب موعدا مع باريس سان جيرمان في النهائي يوم الأحد المقبل بملعب الأضواء في لشبونة.



ويسعى البايرن إلى تحقيق اللقب للمرة السادسة في تاريخه، فيما يسعى سان جيرمان إلى دخول التاريخ والتتويج باللقب للمرة الأولى.