قال عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي، إن "وجعنا الذي يزداد باتفاق الامارات مع عدونا الغاصب لا علاج له سوى إبطال هذا الاتفاق العار".



وأضاف في بيان أصدره مساء الأربعاء: "تطلعنا دوما إلى دعم الأشقاء العرب وحماية جدارنا العالي ولو برفع الروح المعنوية، ولكن أن يمرر البعض صفقات التطبيع بذريعة إحلال السلام ومنع الضم، ولف أفعى المصالح الضيقة على رقبة شعبنا، فهذا مستهجن ومستنكر بكل ألفاظ الاستهجان، ولن نقبل بالالتفاف على قيادتنا وحقوق شعبنا".



وأضاف أن القدس "لن تتحول بوابتها إلى تل أبيب عبر ممر أبوظبي، بل باب القدس في فلسطين وسيبقى...سيل الدماء الجاري فوق ترابنا الوطني لن تجففه الصفقات المشبوهة، ولن توقفه المؤامرات".