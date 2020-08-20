ضبطت الإتحادية الدولية لكرة القدم، رسميا، النوافذ المتعلقة بإجراء المباريات الرسمية والودية لكل المنتخبات في جميع القارات، في مرحلة "التعايش" مع وباء "كوفيد 19"، على ضوء الدراسة التي خلُصت لها "مجموعة العمل" للهيئة الكروية الدولية.

وأعلنت "الفيفا" بأن "نافذة" شهر سبتمبر 2020، ستكون مخصصة فقط للقارة الأوروبية دون سواها، على أن يتم تعويض هذه النافذة بالنسبة لبقية الكونفدراليات إلى شهري جانفي وفيفري 2022، أي خلال فترة إقامة كأس أمم إفريقيا بالكامرون، والتي كانت مقررة سنة 2021 وتم تأجيلها إلى بداية سنة 2022، ما بين شهري جانفي وفيفري (من 24 جانفي إلى 1 فيفري)، لتضيف "الفيفا" بأن هذه لفترة ستشهد تنظيم "كان 2022"، على أن يتم تحديد الفترة الرسمية من طرف "الكاف" لاحقا.

وبناء على نشرية "الفيفا" رقم 1727،بتاريخ 18 أوت 2020، فإن نافذة سبتمبر 2020، المخصصة للمنتخبات الأوروبية دون سواها، لن تشمل إقامة أية مباراة ودية دولية في أوروبا من طرف منتخبات غير أوروبية، حتى أمام منتخبات أوروبية، ما ينجر عنه، حسب مراسلة "الفيفا"، سقوط حق استفادة المنتخبات غير الأوروبية من لاعبيها الدوليين خلال نافذة سبتمبر 2020، بينما تم تمديد نافذة جوان 2021 بسبعة أيام كاملة، حتى يتم برمجة أربع مباريات رسمية لكل الكونفدراليات، عدا أوروبا، خلال تلك الفترة.

وعلى ضوء التواريخ الجديدة، فقد حددت "الكاف" الجولات التصفوية لكأس أمم إفريقيا وكأس العالم، من خلال مراسلة رسمية موجهة لكل الإتحادات الإفريقية يوم 18 أوت 2020، حيث سيكون بمقدور المنتخبات الإفريقية الإستفادة من لاعبيها الدوليين في نافذة أكتوبر 2020، ما بين 5 و 13 أكتوبر، وقد خصصتها "الكاف" للمباريات الودية، على أن تعود المنتخبات الإفريقية إلى جو المنافسة الرسمية في نافذة نوفمبر 2020 (ما بين 9 و 17)، والتي ستشهد إقامة الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، على أن يتم برمجة الجولتين الخامسة والسادسة في نافذة مارس 2021 ما بين 22 و31 من نفس الشهر.

أما بشأن تصفيات كأس العالم 2022، التي ستحتضنها قطر ما بين نوفمبر وديسمبر 2022، فستنطلق مبارياتها في جوان 2021، غير أن أول نافذة لـ"الفيفا" التي تسبق الجولة الأولى، ستنطلق يوم 31 ماي 2021، ما يجعل إقامة أول مباراة من التصفيات المؤهلة للمونديال في بداية جوان 2021، حيث يتم برمجة الجولتين الأولى والثانية ما بين 31 ماي و 15 جوان 2021، بينما سيتم برمجة الجولتين الثالثة والرابعة ما بين 30 أوت و 7 سبتمبر 2021، على أن تجري مباريات الجولتين الخامسة والسادسة ما بين 4 و 12 أكتوبر 2021، في حين تم تحديد الفترة الممتدة ما بين 8 و 16 نوفمبر 2021 لإقامة المباريات الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر.