شدد المشاركون في ورشة حول تطوير الموارد الطاقوية، التي تم تنظيمها في إطار الندوة الوطنية حول الانعاش الاقتصادي، على ضرورة تسريع دخول الحقول غير المستغلة حيز الانتاج. ومن بين التوصيات المهمة المنبثقة من هذه الورشة التي جرت تحت اشراف وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أشار المشاركون إلى أهمية تسريع دخول الحقول غير المستغلة حيز الإنتاج وهذا من أجل تجديد احتياطات النفط و الغاز، علاوة عن الجهود المبذولة في مجال البحث.

و دعا المشاركون إلى تفعيل تنفيذ القانون الجديد 19-13 المتعلق بالمحروقات من أجل اعادة بعث أشغال البحث بالشراكة الموجهة لتغطية كل قطاع المناجم بالجزائر و تجديد احتياطات النفط و ضمان الأمن الطاقوي للبلد على المدى البعيد.

كما أكد المختصون أنه يجب على سوناطراك التركيز على الأعمال التي تخص تحسين معدلات الاسترجاع على الحقوق المتواجدة حيز الاستغلال. وشددوا على ضرورة استقبال وتوجيه، بطريقة تلقائية، المستثمرين في المشاريع المتعلقة بمجال الخدمات و البتروكيمياويات وهذا اذا اصبحوا جزءا من برنامج الحكومة وقاموا بتثمين الإنتاج وبدعم السوق الوطنية وبتقليل الواردات من المواد الأولية.

أما في مجال التكرير، شدد التقرير النهائي على أهمية تسريع إنهاء الدراسة الجارية لسوناطراك والتي تتعلق بالعمل على إبقاء على نوع واحد من البنزين ابتداء من سنة 2021 وإلغاء استيراد البنزين. وشدد المشاركون في الورشة على ضرورة تسريع مشروع معالجة الزيوت المستعملة على مستوى نفطال مما يسمح بخلق عدة مؤسسات مصغرة ومناصب العمل، مشيرين إلى أن الجزائر لا تسترجع سوى 20 بالمائة (حوالي 25.000 طن) من الكميات المستهلكة كل سنة.

و فيما يخص التحول الطاقوي، دعا المشاركون إلى إطلاق أعمال فورية أو تهيئة الظروف التي تسمح بإطلاق تحول عميق لقطاع الطاقة، لا سيما من خلال تحول طاقوي يستند إلى تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز تدابير الاقتصاد و النجاعة الطاقوية.