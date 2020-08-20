دشن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الخميس بعين النعجة (الجزائر العاصمة)، نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي للناحية العسكرية الأولى.

وكان في استقبال الرئيس تبون عند مدخل النادي، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڨريحة مرفوقا بالفريق الأول بن علي بن علي، قائد الحرس الجمهوري، و الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات المسلحة و قائد الناحية العسكرية الأولى و رؤساء الدوائر و مديرين مركزيين.

وبعد ما استمع رئيس الجمهورية للنشيد الوطني قدمت له تشريفات متكونة من مختلف تشكيلات وحدات الجيش الوطني الشعبي.

للإشارة فإن هذا النادي- بثلاثة نجوم- موجه لفائدة صف الضباط و الضباط والمستخدمين العسكريين للجيش الوطني الشعبي.

ويحتوي على فندق من 84 غرفة ومطعمين وقاعة للمحاضرات و قاعتين متعددتي الخدمات ومسبح شبه أولمبي وثلاثة ملاعب وفضاءات التسلية و كذا مسرح.

ويضاف هذا النادي لإنجازات النشاطات الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني.

وبعد هذه المحطة، سيقوم رئيس الجمهورية بزيارة تفقد و عمل الى المسجد الاعظم بالجزائر العاصمة.