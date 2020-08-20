وقعت شركة سوناطراك المالكة لنادي مولودية الجزائر، أمس الأربعاء، عقد إنجاز مشروع مركز تدريب بزرالدة، الخاص بالنادي العاصمي، الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم . وفق ما كشف عنه توفيق حكار الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك .

وقال حكار في هذا الصدد: "نطمح إلى الوصول بفريق المولودية إلى الاحتراف الحقيقي، وفي هذا الإطار أمضينا اليوم على عقد إنجاز مشروع مركب التدريب. لقد اطلعنا على مجسم المشروع الذي سيقام على قطعة أرض ببلدية زرالدة، حيث ستنطلق الأشغال بعد ثلاثة أسابيع".

وشدّد المسؤول الأول على المؤسسة النفطية الوطنية على سعيه "لتوحيد عائلة المولودية" و"المحافظة على القيم والثوابت" التي أُسّس عليها "عميد" الأندية الجزائرية. من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، أن مركز التدريب بزرالدة سيكون مخصصا لفريق كرة القدم، في إطار تجسيد مشروع الاحتراف الذي منحت من خلاله الدولة الجزائرية قطع أراضي للأندية من أجل بناء مراكز تدريب وتكوين.

وصرح ألماس: "سيضم مركز التدريب أو شبه المركب الرياضي لمولودية الجزائر، ملعبين بأرضية ميدان بالعشب الطبيعي والثاني بالعشب الإصطناعي، إضافة إلى مركز إيواء وكذا مكاتب إدارة النادي ومرفق صحي وقاعة تقوية العضلات ومسبح.

وهذا ما يسمح لنادي عريق كالمولودية باكتساب منشأة تساهم في تطوره". وكشف مسؤول "العميد" بخصوص مدة الإنجاز، أن تسليم المشروع سيتم على مرحلتين، "نسعى قبل الاحتفال بمئوية تأسيس النادي (سنة 2021)، لإستلام ملعبي التدريب، وخلال المرحلة الثانية إستلام بقية المنشآت الخاصة بمركز التدريب"، معترفا بصعوبة الانتهاء من الأشغال كلية (ستتكفل بها أحد فروع سوناطراك) قبل تاريخ المئوية بالنظر إلى صعوبة التحكم في وتيرة سير البناء في مثل هذه المشاريع التي تتأثر -حسبه- بعوامل عديدة.

كما أفاد عبد الناصر ألماس، أن إدارته تقدمت بطلب إلى السلطات العمومية من أجل منح مولودية الجزائر، أحد الملعبين الجديدين (ملعب براقي أو ملعب الدويرة)، اللذين يتم إنجازهما حاليا بالجزائر العاصمة.