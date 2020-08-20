اتهم المحترف مليك عسلة، حارس مرمى فريق الحزم، السعودي، عمار النجار، لاعب فريق أبها، بشتمه، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي.

وأكد عسلة في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، أنَّ النجار تلفظ عليه خلال سير المباراة، وذلك عندما شتمه بأمّه، مشيرًا إلى أنه لم يظهر أي ردة فعل سلبية خوفًا من تعرُّضه لمصير رايس مبولحي حارس مرمى فريق الاتفاق الذي تعرض للإيقاف والغرامة، بسبب محاولته الاشباك مع أحد لاعبي فريق الاتحاد الذي قام بسبِّه.

وأوضح مليك عسلة أنه تماسك ولم يحاول أن يقوم بأي تصرف ضد عمار النجار، لكنه يطالب بمحاسبة لاعب أبها على ما قام به من تصرف ضده. وقال عسلة، إنَّه لاعب دولي وله وضعه في منتخب الجزائر، وقد جاء إلى السعودية بكرامته وليس من فراغ، كما زعم النجار أن قدومه إلى السعودية من أجل الأكل.