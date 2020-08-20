كشفت إحصاءات أجرتها وكالة "رويترز" عن أن أكثر من 22.5 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 786622 توفوا جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر عام 2019. وتصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات مسجلة 173178 وفاة وخمسة ملايين و548086 إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 111100 وفاة وثلاثة ملايين و456652 إصابة. وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيلها مليونين و836925، واستقرت في المرتبة الرابعة من حيث الوفيات بواقع 53866 وفاة. وجاءت روسيا في المركز الرابع بقائمة الإصابات، إذ سجلت 937321 حالة، وإن لم تتجاوز وفياتها 15989.

وفي المركز الخامس بقائمة الإصابات حلت جنوب إفريقيا بواقع 596060 إصابة، لكن حصيلة الوفيات اقتصرت على 12423. وحافظت المكسيك على موقعها الثالث بقائمة الوفيات بعد أن قفزت الحالات إلى 58461، لكنها جاءت في المركز السابع بقائمة الإصابات بعد تسجيلها 537031 إصابة.

وجاءت بريطانيا في المركز الخامس بقائمة الوفيات مسجلة 41397 حالة، بينما احتلت المرتبة الحادية عشرة في قائمة الإصابات بواقع 351670 حالة.

وحلت إيطاليا في المرتبة السادسة بقائمة الوفيات بتسجيلها 35412 حالة، غير أنها احتلت المركز الثامن عشر بقائمة الإصابات بعد رصدها 255278 إصابة.

أما فرنسا فكانت سابع أكبر دولة على قائمة الوفيات، إذ سجلت 30468 حالة، بيد أن ترتيبها جاء السابع عشر من حيث الإصابات، وذلك بواقع 259701 حالة. وحلت إسبانيا في المرتبة الثامنة بقائمة الوفيات مع تسجيلها 28797 وفاة، لكنها جاءت في المركز العاشر من حيث الإصابات بتسجيل 388721 إصابة.