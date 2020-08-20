تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثامن بأمن ولاية غليزان من توقيف جمعية أشرار تحترف الاعتداء على المواطنين.

حيث جاءت القضية على إثر نداء من قاعة الإرسال مفادها استقبال مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد بوضياف لضحية تعرض لاعتداء بواسطة أسلحة بيضاء.

وبعد تكثيف الأبحاث وتحديد هويتهم تم توقيفهم. في نفس السياق تمكنت مختلف الفرق العملياتية بأمن الولاية، من توقيف 18 شخصا محل بحث من قبل العدالة لتورطهم في قضايا مختلفة حيث تم إحالتهم على وكيل الجمهورية.