يسعى فريق رين الفرنسي إلى دعم صفوفه بلاعبين خاصة الذين يملكون الخبرة، للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لأول مرة في تاريخه.

ووفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن فريق رين دخل في مفاوضات مع النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، المرتبط بعقد مع فريقه الحالي ليستر سيتي ينتهي العام المقبل (2021)، وهو أحد الأسباب التي تجعل إدارة النادي الإنجليزي إلى بيعه هذا الصيف.

وأكد المصدر نفسه أن مسؤولي فريق رين أعجبوا كثيراً بالمستويات التي قدمها سليماني مع فريق موناكو الذي لعب له الموسم الماضي على شكل إعارة وسجل له 8 أهداف مع 9 تمريرات حاسمة، قبل إيقاف الموسم بسبب فيروس كورونا.

ويملك رئيس رين، نيكولاس هولفيك، علاقة مميزة مع وكلاء إسلام سليماني، مما قد يسهل الاتفاق معه على الشروط الشخصية للعقد قبل التفاوض مع إدارة ليستر سيتي، التي حددت مبلغ 8 ملايين أورو للتنازل عن خدمات سليماني.