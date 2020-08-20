أشرف وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي اليوم الخميس على إعادة تسمية المركب الرياضي "13 أبريل 1958" لمدينة سعيدة باسم اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني والمجاهد الراحل سعيد عمارة بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد المصادف لـ 20 أوت.

وأبرز الوزير بالمناسبة أن "إعادة تسمية المركب باسم المجاهد المتوفي سعيد عمارة تأتي لتكريم هذا الرجل الرمز في المجال الرياضي الذي قدم خدمات جليلة لكرة القدم الجزائرية".

وذكر خالدي أنه "بوفاة المرحوم سعيد عمارة فقدت الجزائر و كل العائلة الرياضية و الكروية علما من أعلامها البارزين"، مشيرا إلى أن "المرحوم كرس شبابه رفقة ثلة من أصدقائه من أجل تحرير هذا الوطن الغالي وأفنى عمره في خدمة الرياضة حيث بدأ كلاعب لكرة القدم ثم مدربا ناجحا فإطار مسير في قطاع الشباب والرياضة".

كما زار وزير الشباب و الرياضة بالمركب الرياضي المجاهد المتوفى سعيد عمارة على معرض للصور يجسد مسيرة المرحوم كلاعب ومدرب و مسير رياضي.