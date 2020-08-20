نفى النجم الساحلي التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" التفاوض مع المدرب التونسي لوفاق سطيف نبيل الكوكي.

وأكد فريق جوهرة الساحل أن "خبر التفاوض مع المدرب نبيل الكوكي لا أساس له من الصحة" مبينا أن الهيئة حريصة على إعلام كافة محبي الفريق بكل جديد عبر وسائل التواصل الخاصة بالنادي".

ويذكر أن نبيل الكوكي (50 سنة) كان قد التحق بوفاق سطيف في شهر أكتوبر 2019، خلفا لخير الدين ماضوي، حيث نجح في تحقيق قفزة نوعية مع الفريق الذي أنهى الموسم الكروي "2019-2020" الذي توقف نهائيا بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد 19)، في المركز الثالث وراء شباب بلوزداد (بطل الموسم) ومولودية الجزائر (الوصيف).

وفي كأس الجزائر، لا زال الوفاق في السباق نحو المربع الذهبي، حيث من المقرر أن يواجه جاره أهلي برج بوعريريج في إياب الدور ربع النهائي بسطيف، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالبرج بنتيجة التعادل (1-1). و تبقى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في انتظار قرار وزارة الشباب والرياضة للفصل في بقية منافسة الكأس.