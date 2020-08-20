توفي، اليوم، شخصان وجرح آخران في حادث مرور، وقع في حدود منتصف النهار والنصف، إثر اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق البلدي رقم 1، في الشطر الرابط بين بلديتي مادنة وعين كرمس.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عين كرمس لنقل الضحيتين ﴿ 5 و58 سنة﴾ والجريحين إلى العيادة المتعددة الخدمات مخطار شيخاوي بعين كرمس، حسبما ذكره بيان مصالح الحماية المدنية، فيما أفادت مصادر محلية أن الضحيتين هما الأب وهو أستاذ فيزياء وابنه، كانا على متن سيارة من نوع "ميقان" اصطدمت بسيارة من نوع هيليكس.