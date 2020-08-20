تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم ببلدية اليويرة وبعد تدخل سريع مع ضمان الإمكانيات من إنقاذ أربعة أفراد من عائلة واحدة تعرضوا الاختناق بالغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب يوسف عبدات المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية لولاية البويرة لـ"الخبر" فإنه في حدود الساعة الواحدة والربع من زوال اليوم سجلت إسعافات الوحدة الثانوية لحي 140مسكن تدخل في حادث اختناق بغاز منبعث من سخان ماء المنزل بحي ذراع البرج بالقرب من مقر الولاية خلف الحادث اختناق أربعة أفراد 3 نساء ورجل تتراوح أعمارهم مابين 20 و64 سنة حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى مستشفى البويرة.