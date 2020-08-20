تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثامن بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية. حيث وردت معلومات إلى ذات المصلحة مفادها وجود شخص يقوم ببيع المشروبات الكحولية بدون رخصة بإحدى الأحياء الشعبية، وبعد اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وترصد تحركات المشتبه فيه، تمكنت ذات قوات الأمن من توقيفه على متن مركبة وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 900 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، وفي السياق ذاته، تمكنت ذات المصلحة من توقيف 3 أشخاص بحوزتهم كمية معتبرة من القنب الهندي والمؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء من الحجم الكبير،حيث أنجز في حقهم ملفا قضائيا،وقدموا للعدالة.