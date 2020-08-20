أعلن مكتب الادعاء العام الأمريكي اليوم الخميس، أن السلطات الفيدرالية اعتقلت المستشار السابق للرئيس الأمريكي ستيف بانون وثلاثة آخرين ووجبتهم الاحتيال.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن متحدثا باسم مكتب الادعاء العام الأمريكي أكد أن السلطات الفيدرالية اعتقلت المستشار السابق للرئيس الأمريكي ستيف بانون وثلاثة آخرين ووجهت له اتهامات بالاحتيال.

ووفقا لذات المصدر، يتعلق الأمر بتهم احتيال لمئات الآلاف من أموال المتبرعين في حملة الجدار الحدودي مع المكسيك، الذي تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببنائه خلال حملته الانتخابية.