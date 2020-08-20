أسفر سبر أراء أجرته الاتحادية الإفريقية لكرة القدم على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي عن تتويج أشبال بلماضي الفائزين بكأس أمم إفريقيا 2019 كأفضل منتخب إفريقي في القرن الـ21.

وتفوق "الخضر" في التصويت النهائي على منتخب الكاميرون بين سنتي 2000 و2002 المتوج بكأسين إفريقيتين متتاليتين، حسب ما أعلنت "الكاف"، اليوم الخميس.

ورشحت الاتحادية الإفريقية لهذه الجائزة كل من المنتخب الوطني سنة 2019، منتخب الكاميرون (2000-2002)، منتحب مصر (2006-2010)، منتحب كوت ديفوار (2015)، منتخب نيجيريا (2013)، منتخب تونس (2004)، منتخب زامبيا (2012) ومنتخب الكاميرون (2017).