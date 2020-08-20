قدم نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم, مساء اليوم الخميس لاعبه الجديد بيدري غونزاليس الذي سينضم إلى صفوف البارسا, هذا الصيف وهي الصفقة الأولى في عهد المدرب الهولندي رونالد كومان .



ووقَّع بيدري اللاعب القادم من صفوف نادي لاس بالماس الاسباني, على عقد الانتقال بحضور رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو في مقر النادي الكتالوني. وكان برشلونة أعلن سابقًا عن ضم بيدري وإعارته حتى نهاية الموسم المنتهي الى فريقه السابق لاس بالماس.