ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تعززت بفعل مساع لكبار منتجي الخام لكبح الإنتاج في ظل مخاوف بشأن التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمائة إلى 42.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:05 بتوقيت غرينتش، وتتجه صوب الارتفاع بنسبة اثنين بالمائة في الأسبوع. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمائة إلى 45.07 دولار للبرميل وتتجه صوب زيادة بنسبة 0.5 بالمائة في الأسبوع.

ونزل الخامان القياسيان نحو واحد بالمائة يوم الخميس بفعل مخاوف اقتصادية بعد أن فاقت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية التوقعات.

وكشف تقرير داخلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء أن المجموعة المعروفة باسم أوبك+ تركز على ضمان أن الأعضاء الذين زاد إنتاجهم عن تعهداتهم سيقلصون الإنتاج، مثلما جرت الإشارة عقب اجتماع لأوبك+ يوم الأربعاء.

وذكرت رويترز أن أوبك+ خلُصت إلى أن بعض الأعضاء سيحتاجون لخفض الإنتاج 2.31 مليون برميل يوميا لتعويض فائض إمدادات سجلوه في الآونة الأخيرة.

ومن بين أعضاء أوبك، كان العراق ونيجيريا الأقل امتثالا وحتى الإمارات، التي نفذت تخفيضات طوعية في يونيو، سجلت فائضا في الإنتاج بنحو 50 ألف برميل يوميا على مدى مايو ويونيو.