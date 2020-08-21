أفاد الديوان الوطني الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن موجة حر شديدة، تجتاح المناطق الجنوبية، مع استمرا ارتفاع درجات الحرارة في الولايات الشرقية. وأوضح تنبه نشر عبر الموقع الألكتروني للأرصاد الجوية، أن موجة حر شديدة تتعدى 48 درجة مؤوية، على كل من ولايات المسيلة، الوادي، ورقلة، غرداية، تمنراست، أدرار وتندوف، وذلك ابتداء من السادسة صباحا (06:00) إلى غاية التاسعة ليلا.

كما أشارت مصالح الأرصاد الجوية، إلى استمرار موجة حر تتعدى 44 درجة مؤوية، على ولايات: البويرة، وتيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، ميلة، قسنطينة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، وذلك إلى غاية التاسعة ليلا.