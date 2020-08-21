أعلنت هيئة حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان الروسية "روسبوتريبنادزور"، اليوم الجمعة، أنه من المقرر الانتهاء من التجارب السريرية للقاح ضد "كوفيد-19" بمركز "فيكتور" في شهر سبتمبر المقبل.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المكتب الصحفي للهيئة الروسية قوله: "نخطط للانتهاء من التجارب السريرية في سبتمبر 2020".

وحول الأعراض الجانبية للقاح، أكدت الهيئة أن ستة من أصل 100 متطوع شعروا بألم في موقع الحقن: "تلقى حتى الآن 57 متطوعًا التطعيم الأول، وتلقى 43 متطوعًا علاجًا وهميًا. أبلغ ستة متطوعين عن ألم في مكان الحقن. كان الألم خفيفا وقصير الأمد، يوما أو يومين، لم تظهر آثار جانبية لدى المتطوعين".

وأعلنت روسيا، في وقت سابق، عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد -19"، أطلق عليه اسم "سبوتنيك-5" بعد أن اجتاز جميع الاختبارات اللازمة وشكّل مناعة مستقرة.

وذكرت وزارة الصحة الروسية في بيان نشر، يوم السبت الماضي، أن روسيا بدأت بإنتاج أول دفعة من لقاح مرض فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).