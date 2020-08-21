أفادت تقارير صحفية أن إدارة فريق ريال مدريد لم تنجح في تحقيق ما طلبه زيدان المدير الفني للفريق من أجل الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن زيزو طالب إدارة النادي الملكي الاستغناء عن خدمات اللاعبين الويلزي غاريث بايل والكولومبي جايمس رودريغيز خلال الانتقالات الصيفية، ويبدو أن الإدارة فشلت في تحقيق هذا الأمر حيث أن كل المفاوضات التي تقوم بها الإدارة مع أندية أخرى فشلت.

وكشفت الصحيفة أن اللاعبين سيعودان إلى الفريق والانضمام إلى استعدادات الفريق للموسم المقبل، وستكون إدارة الريال في أزمة حيث أن الثنائي يحصلان على رواتب مالية مرتفعة، وتواجدهما يمثل أزمة فنية واقتصادية لريال مدريد.