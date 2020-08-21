توفي اليوم الجمعة، عميد الشرطة محمد العزوني بباب الوادي في العاصمة عن عمر ناهز الـ83 سنة بعد صراع مع المرض، حسب ما أفادت برقية تعزية لمديرية الأمن الوطني بالعاصمة.

وقدمت مديرية الأمن لولاية الجزائر تعزية لعائلة الفقيد "بقلوب راضية بقضاء الله و قدره، تلقينا خبر وفاة عميد الشرطة المتقاعد العزوني محمد وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس أمن ولاية الجزائر، بتعازيه الخالصة لكم ولذويكم سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم جميل الصبر والسلوان".

للإشارة، فإن الفقيد عرف بـ "الشرطي المخفي" في برنامج كان يبث في التلفزيون العمومي وحصة طريق السلامة.