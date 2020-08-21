يسعى المدرب الجديد لنادي برشلونة الإسباني، الهولندي رونالدو كومان، إلى إحداث ثورة ضمن الفريق بعدد من الانتدابات الجديدة.

ويسعى الهولندي إلى الاستعانة بمواطنه، ممفيس ديباي، مهاجم ليون الفرنسي ليكون بديلا للأوروغوياني لويس سواريز.

ويمتلك ديباي عقدا مع ليون حتى 2021، لهذا يدرس برشلونة دفع 40 مليون أورو كحد أقصى لجلب ديباي، واضعا في الاعتبار أنه سيكون لاعبًا حرًا في الموسم المقبل، ويمكنه القدوم بالمجان.

هذا ولعب ديباي تحت القيادة الفنية للمدرب الهولندي 18 مباراة سجل فيها 11 هدفا، وصنع 12 تمريرة حاسمة.

كما يسعى كومان لجلب، فان دي بيك، لاعب الوسط الهولندي والمتواجد حاليا ضمن صفوف أياكس أمستردام، كبديل لإيفان راكيتيتش، الذي أصبحت أيامه معدودة في برشلونة، بحسب ما نقل موقع "آس".

هذا وتعهد المدرب الهولندي رونالد كومان الذي أعلن، يوم الأربعاء، رسميا عن تعاقده مع نادي برشلونة لتدريب الفريق الأول، في عقد يمتد حتى 2022، بالعمل بكل جد "من أجل إعادة فريق برشلونة إلى القمة".