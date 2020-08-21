أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا استطاعت أن تحقق أكبر اكتشاف لمنبع الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وقال أردوغان في كلمة له عقب صلاة الجمعة إن "تركيا اكتشفت أكبر مخزون للغاز الطبيعي في تاريخها في البحر الأسود".

وأضاف "منذ سنوات ننقب عن الطاقة بواسطة سفن صنعناها بأنفسنا، وفتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان".

ولفت أردوغان إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي التي اكتشفناها في البحر الأسود تبلغ 320 مليار متر مكعب، مؤكدا أن الطاقة تكتسب أهمية كبيرة في تحقيق الاستقلال الوطني إلى جانب كونها عنصرا رئيسيا في التنمية. وتابع "نفذنا كامل عملية التنقيب بإمكانات وطنية، وليس لدينا أدنى تبعية خارجية في أعمال البحث والتنقيب.

انتقلنا لمصاف أبرز الدول في العالم من خلال سفينة الفاتح التي نعيش بفضلها فرحة اليوم وكذلك سفينتي ياووز والقانوني، ونهدف إلى أن يصل الغاز التركي المكتشف إلى المواطنين بحلول عام 2023".