قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أبلغ مدرب برشلونة الجديد، رونالد كومان، رغبته في الرحيل عن الفريق في المستقبل القريب. وأضافت الصحيفة أن ميسي أبلغ كومان أن شكوكا تنتابه حول مستقبله في كامب نو، وسيكون من الصعب على ميسي ترك النادي الآن حيث يمتد عقده مع الفريق لمدة عام آخر، وفق ماركا.

وقطع قائد برشلونة عطلته للعودة إلى كتالونيا والاجتماع مع كومان لمناقشة مشروع الفريق للموسم المقبل. وقالت الصحيفة إن أولوية الفريق الآن هي إقناع ميسي بالبقاء، إذ لا يرغب جوسيب ماريا بارتوميو أن يُسجل في التاريخ كرئيس ترك أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم يغادر الفريق.

وأضافت الصحيفة أنه لسوء حظ بارتوميو، يبدو أن الأرجنتيني أقرب إلى مغادرة كامب نو من أي وقت مضى. ووفق التقرير، علم برشلونة برغبة ميسي في الرحيل منذ أيام، وتبقى مهمة المدرب الآن إقناعه بالبقاء.

وتشير الصحيفة إلى أن ميسي لا يمكنه ترك برشلونة دون أن يوافق النادي على هذه الخطوة. إذ أن قيمة كسر عقده تصل إلى 700 مليون أورو. وقالت الصحيفة إن انتقال ميسي يغير كل شيء بالنسبة لبرشلونة، وسيكون لقرار ميسي تأثير كبير على مشروع برشلونة للموسم المقبل. وأصيب ميسي بالإحباط بعد خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفضيحة كروية وخسارته أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2 .