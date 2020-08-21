أصدر والي تيبازة، عمر حاج موسى، قرار يصنف شاطئ كوالي ضمن قائمة الشواطئ الممنوعة للسباحة.

وكشفت مصالح ولاية تيبازة اليوم أنه بناءا على القرار رقم:2491 المؤرخ في 20 أوت 2020، المعدل للقرار رقم: 439 المؤرخ في 03 جوان 2020، المتضمن ضبط قائمة الشواطئ الممنوعة للسباحة لموسم الاصطياف لسنة 2020، تم تصنيف شاطئ الكوالي كشاطئ غير مسموح للسباحة.

وكانت مواطنون من تيبازة قد نظموا وقفة احتجاجية منذ أمس أمام مدخل شاطئ الكوالي مطالبين بفتح شاطئ كوالي بالمجان أمام المواطنين بعد تحويله لفائدة إحدى الشركات الخاصة في إطار الاستثمار بقرار من والي تيبازة الأسبق موسى غلاي المسجون في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، قبل أن تتدخل مصالح الدرك وتقوم بتعليق قرار منع الشاطئ للسباحة، فيما كشفت مصالح ولاية تيبازة هذا المساء عن قرار تصنيف الشاطئ ضمن الشواطئ الممنوعة للسباحة.